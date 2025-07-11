У Києві маршрутка протаранила вантажівку: перші деталі від поліції (фото)
Вдень п'ятниці, 11 липня, у Києві маршрутне таксі з пасажирами протаранило вантажівку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
За даними поліції, аварія сталась близько 17:00 на проспекті Леоніда Каденюка, що у Дніпровському районі столиці.
"Попередньо встановлено, що водій громадського транспорту не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення із припаркованою у крайній правій смузі вантажівкою", - сказано у повідомленні.
Внаслідок ДТП щонайменше 9 пасажирів маршрутного таксі, серед яких одна неповнолітня дівчина, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.
Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група столичного главку, патрульні поліцейські та лікарі.
Ми також писали, що у ДТП на Полтавщині загинули поліцейський і військовий з ТЦК. Повідомляється, що чоловіки загинули під час виконання своїх службових обов'язків.
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