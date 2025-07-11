У Києві маршрутка протаранила вантажівку: перші деталі від поліції (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Внаслідок ДТП щонайменше 9 пасажирів маршрутного таксі, серед яких одна неповнолітня дівчина, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.

"Попередньо встановлено, що водій громадського транспорту не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення із припаркованою у крайній правій смузі вантажівкою", - сказано у повідомленні.

За даними поліції, аварія сталась близько 17:00 на проспекті Леоніда Каденюка, що у Дніпровському районі столиці.

Ми також писали, що у ДТП на Полтавщині загинули поліцейський і військовий з ТЦК. Повідомляється, що чоловіки загинули під час виконання своїх службових обов'язків.

Окрім того, вчора, 7 липня, у місті Перечин на Закарпатті сталася смертельна ДТП – автомобіль BMW X5 на великій швидкості врізався в контрольно-ревізійний пункт правоохоронців.

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