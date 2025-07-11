ua en ru
Пт, 11 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве маршрутка протаранила грузовик: первые детали от полиции (фото)

Пятница 11 июля 2025 19:47
UA EN RU
В Киеве маршрутка протаранила грузовик: первые детали от полиции (фото) Фото: в Киеве маршрутка протаранила грузовик (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Наталья Кава

Днем пятницы, 11 июля, в Киеве маршрутное такси с пассажирами протаранило грузовик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

По данным полиции, авария произошла около 17:00 на проспекте Леонида Каденюка, что в Днепровском районе столицы.

"Предварительно установлено, что водитель общественного транспорта не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с припаркованным в крайней правой полосе грузовиком", - говорится в сообщении.

Фото: в Киеве маршрутка протаранила грузовик (facebook.com/UA.KyivPolice)

В результате ДТП по меньшей мере 9 пассажиров маршрутного такси, среди которых одна несовершеннолетняя девушка, получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка, патрульные полицейские и врачи.

Мы также писали, что в ДТП на Полтавщине погибли полицейский и военный из ТЦК. Сообщается, что мужчины погибли при исполнении своих служебных обязанностей.

Кроме того, вчера, 7 июля, в городе Перечин на Закарпатье произошло смертельное ДТП - автомобиль BMW X5 на большой скорости врезался в контрольно-ревизионный пункт правоохранителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП
Новости
Шабунин получил подозрение в уклонении от военной службы и мошенничестве
Шабунин получил подозрение в уклонении от военной службы и мошенничестве
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом