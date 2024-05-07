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В Киеве маршрутка с пассажирами попала в ДТП: есть пострадавшие (фото)

Киев, Вторник 07 мая 2024 11:07
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В Киеве маршрутка с пассажирами попала в ДТП: есть пострадавшие (фото) Фото: в Киеве столкнулись грузовик и автобус (freepik.com)
Автор: Ярослава Борзова

В Киеве произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. В результате происшествия пострадали пассажиры маршрутки и ее водитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как отмечают правоохранители, автопроисшествие произошло сегодня около 8 часов в Днепровском районе столицы.

"По предварительной информации, водитель камаза, двигаясь по проспекту Георгия Нарбута, выполнял маневр поворота со второй полосы, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом", - говорится в сообщении.

Известно, что травмы получили водитель автобуса и 6 пассажиров. Врачи госпитализировали их в медицинское учреждение, их состояние устанавливается.

"На месте работает следственно-оперативная группа столичного Главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские и врачи. Информация будет обновлена", - отмечают в столичной полиции.

В Киеве маршрутка с пассажирами попала в ДТП: есть пострадавшие (фото)Фото: ДТП с участием автобуса и грузовика в Днепровском районе столицы (www.facebook.com/UA.KyivPolice)

ДТП в Киеве и области

Напомним, недавно в Киеве был задержан водитель автомобиля BMW. Он сбил двух пешеходов в Оболонском районе.

Также накануне в окрестностях Киева произошло ДТП с участием шести машин.

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