В Киеве маршрутка с пассажирами попала в ДТП: есть пострадавшие (фото)
В Киеве произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. В результате происшествия пострадали пассажиры маршрутки и ее водитель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Как отмечают правоохранители, автопроисшествие произошло сегодня около 8 часов в Днепровском районе столицы.
"По предварительной информации, водитель камаза, двигаясь по проспекту Георгия Нарбута, выполнял маневр поворота со второй полосы, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом", - говорится в сообщении.
Известно, что травмы получили водитель автобуса и 6 пассажиров. Врачи госпитализировали их в медицинское учреждение, их состояние устанавливается.
"На месте работает следственно-оперативная группа столичного Главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские и врачи. Информация будет обновлена", - отмечают в столичной полиции.
Фото: ДТП с участием автобуса и грузовика в Днепровском районе столицы (www.facebook.com/UA.KyivPolice)
ДТП в Киеве и области
Напомним, недавно в Киеве был задержан водитель автомобиля BMW. Он сбил двух пешеходов в Оболонском районе.
Также накануне в окрестностях Киева произошло ДТП с участием шести машин.
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