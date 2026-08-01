У Києві люди опинились заблоковані у п'ятиповерхівці після ракетної атаки

Фото: підрозділи ДСНС на ліквідації наслідків обстрілу в Києві (ДСНС Києва)

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У Києві у Солом'янському районі жителі п'ятиповерхівки опинились заблоковані після влучання уламків ракети у будинок.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив мер міста Віталій Кличко в Telegram

Наслідки в Солом'янському районі Згідно з інфомацією, у дворі біля будинку спалахнула пожежа - на місце НП виїхали підрозділи рятувальників. "У Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків ракети в пʼятиповерховому будинку заблоковані люди. У дворі житлового будинку виникло загоряння.

Екстрені служби прямують на місце", - написав Кличко. Також відомо, що у Солом’янському районі внаслідок влучання сталося загоряння в 6-поверховій нежитловій будівлі. Ще, по інформації голови КМДА, у цьому ж районі палають авто на парковці. Інше про наслідки Кличко також писав, що у Голосіївському та Дарницькому районах зафіксоване падіння уламків на території нежитлової забудови. Ще в Дарницькому - влучання на територію нежитлової забудови, а у Шевченківському районі - пожежа на автомийці.