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В Киеве люди оказались заблокированы в пятиэтажке после ракетной атаки

02:30 01.08.2026 Сб
2 мин
Во дворе дома вспыхнул пожар, туда направляются спасатели
aimg Юлия Маловичко
В Киеве люди оказались заблокированы в пятиэтажке после ракетной атаки Фото: подразделения ГСЧС на ликвидации последствий обстрела в Киеве (ГСЧС Киева)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Киеве в Соломенском районе жители пятиэтажки оказались заблокированы после попадания обломков ракеты в здание.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

Последствия в Соломенском районе

Согласно информации, во дворе возле дома вспыхнул пожар - на место ЧП выехали подразделения спасателей.

"В Соломенском районе в результате падения обломков ракеты в пятиэтажном доме заблокированы люди. Во дворе жилого дома возникло возгорание.
Экстренные службы направляются на место", - написал Кличко.

Также известно, что в Соломенском районе в результате попадания произошло возгорание в 6-этажном нежилом здании. Еще, по информации главы КГГА, в этом же районе горят авто на парковке.

Другое о последствиях

Кличко также писал, что в Голосеевском и Дарницком районах зафиксировано падение обломков на территории нежилой застройки. Еще в Дарницком попадание на территорию нежилой застройки, а в Шевченковском районе вспыхнул пожар на автомойке.

РФ ударила баллистикой ночью 1 августа

Киев и область регулярно оказываются под атаками россиян, применяющих дроны и ракеты в этом направлении. Чаще всего столицу атакуют дроны, чуть реже – баллистика, дальше РФ применяет гиперзвуковые ракеты и некоторые другие виды вооружения.

От ударов больше всего страдает не только инфраструктура, но и гражданские. Киев часто охватывают пожары, а спасатели и медики работают в экстренном режиме для ликвидации последствий.

Так, россияне в ночь на 1 августа атаковали Киев баллистикой. В результате обстрела в городе прозвучала серия очень громких взрывов.

Как известно, в ночь на 30 июля враг нанес комбинированный удар по Украине. Под ударом баллистических ракет оказались Киев, Днепр, Кривой Рог и Винницкая область.

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