В Киеве люди оказались заблокированы в пятиэтажке после ракетной атаки

В Киеве в Соломенском районе жители пятиэтажки оказались заблокированы после попадания обломков ракеты в здание.

Как сообщает РБК-Украина , об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

Последствия в Соломенском районе

Согласно информации, во дворе возле дома вспыхнул пожар - на место ЧП выехали подразделения спасателей.

"В Соломенском районе в результате падения обломков ракеты в пятиэтажном доме заблокированы люди. Во дворе жилого дома возникло возгорание.

Экстренные службы направляются на место", - написал Кличко.

Также известно, что в Соломенском районе в результате попадания произошло возгорание в 6-этажном нежилом здании. Еще, по информации главы КГГА, в этом же районе горят авто на парковке.

Другое о последствиях

Кличко также писал, что в Голосеевском и Дарницком районах зафиксировано падение обломков на территории нежилой застройки. Еще в Дарницком попадание на территорию нежилой застройки, а в Шевченковском районе вспыхнул пожар на автомойке.