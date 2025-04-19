У Києві лунають звуки вибухів: ППО збиває ворожі дрони

Атака РФ напередодні нібито "пасхального перемир'я"

Нагадаємо, що близько години тому російський диктатор Володимир Путін анонсував "пасхальне перемир'я", яке нібито почнеться вже сьогодні о 18:00 і буде діяти до 21 квітня. За його словами, він надав військам РФ припинити всі бойові дії.

Однак одразу ж після заяви стало відомо про ракетну загрозу для Київської області, а у Києві оголосили тривогу через дрони. Крім того, сигнал поширився на низку інших вищевказаних областей через активність тактичної ворожої авіації.

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