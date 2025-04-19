В Киеве раздаются звуки взрывов: ПВО сбивает вражеские дроны

Атака РФ накануне якобы "пасхального перемирия"

Напомним, что около часа назад российский диктатор Владимир Путин анонсировал "пасхальное перемирие", которое якобы начнется уже сегодня в 18:00 и будет действовать до 21 апреля. По его словам, он предоставил войскам РФ прекратить все боевые действия.

Однако сразу же после заявления стало известно о ракетной угрозе для Киевской области, а в Киеве объявили тревогу из-за дронов. Кроме того, сигнал распространился на ряд других вышеуказанных областей из-за активности тактической вражеской авиации.

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