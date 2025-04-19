В Киеве раздаются звуки взрывов: ПВО сбивает вражеские дроны

Вечером, 19 апреля, в Киеве слышны звуки взрывов. Силы ПВО сбивают дроны, которым враг пытается атаковать столицу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
"На левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении в 17:39.
За несколько минут до этого в Киевской городской военной администрации тоже информировали о работе противовоздушной обороны.
По состоянию на 17:45 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал тревоги продолжается в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Напомним, что около часа назад российский диктатор Владимир Путин анонсировал "пасхальное перемирие", которое якобы начнется уже сегодня в 18:00 и будет действовать до 21 апреля. По его словам, он предоставил войскам РФ прекратить все боевые действия.
Однако сразу же после заявления стало известно о ракетной угрозе для Киевской области, а в Киеве объявили тревогу из-за дронов. Кроме того, сигнал распространился на ряд других вышеуказанных областей из-за активности тактической вражеской авиации.
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