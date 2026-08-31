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У Києві лунають вибухи на тлі атаки дронів

20:18 31.08.2026 Пн
2 хв
Ворог знову запустив ударні безпілотники по столиці
aimg Олена Бджола
Фото: російський дрон "Шахед" (Getty Images)

Близько 20.00 у Києві оголосили повітряну тривогу через атаку російських "Шахедів". У місті чути вибухи.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

Київ атакують "Шахеди"

Міський голова Віталій Кличко заявив, що у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. І закликав містян перебувати в безпечних місцях.

Київська міська військова адміністрація також повідомила про повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

"Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.

Повітряні Сили о 20.14 повідомили, що на Київ летять реактивні "Шахеди" з півдня.

Оновлено о 20.45

Пізніше КМВА заявила про загоряння нежитлової будови внаслідок падіння уламків у Солом'янському районі.

Також у Голосіївському районі сталося загоряння трав'яного настилу на відкритій території.

За словами КМВА, відповідні служби слідують на місця подій.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві очікується можливе погіршення якості повітря та задимлення через пожежу, яка спалахнула у Бучанському районі Київської області.

Також повідомлялося, що через атаку на Київ та область 31 серпня постраждали шестеро людей. Троє з них перебувають у лікарнях у тяжкому стані.

Крім того, вночі 31 серпня ворог знову вдарив по складу мережі VARUS у Київській області. Атака завдала суттєвих збитків.

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КиївВійна Росії проти УкраїниАтака дронів