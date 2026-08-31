У Києві лунають вибухи на тлі атаки дронів

Близько 20.00 у Києві оголосили повітряну тривогу через атаку російських "Шахедів". У місті чути вибухи.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.
Міський голова Віталій Кличко заявив, що у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. І закликав містян перебувати в безпечних місцях.
Київська міська військова адміністрація також повідомила про повітряну тривогу через загрозу БпЛА.
"Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.
Повітряні Сили о 20.14 повідомили, що на Київ летять реактивні "Шахеди" з півдня.
Пізніше КМВА заявила про загоряння нежитлової будови внаслідок падіння уламків у Солом'янському районі.
Також у Голосіївському районі сталося загоряння трав'яного настилу на відкритій території.
За словами КМВА, відповідні служби слідують на місця подій.
Раніше РБК-Україна писало, що у Києві очікується можливе погіршення якості повітря та задимлення через пожежу, яка спалахнула у Бучанському районі Київської області.
Також повідомлялося, що через атаку на Київ та область 31 серпня постраждали шестеро людей. Троє з них перебувають у лікарнях у тяжкому стані.
Крім того, вночі 31 серпня ворог знову вдарив по складу мережі VARUS у Київській області. Атака завдала суттєвих збитків.