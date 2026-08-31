В Киеве раздаются взрывы на фоне атаки дронов

Киев атакуют "Шахеды"

Городской голова Виталий Кличко заявил, что в столице работают силы ПВО по враеским БпЛА. И призвал горожан находиться в безопасных местах.

Киевская городская военная администрация также сообщила о воздушной тревоге из-за угрозы БПЛА.

"Призываем жителей города немедленно пройти до ближайших укрытий и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.

Воздушные Силы в 20.14 сообщили, что в Киев летят реактивные "Шахеды" с юга.

Оновлено в 20.45

Позже КМВА заявила о возгорании нежилого строения в результате падения обломков в Соломенском районе.

Также в Голосеевском районе произошло возгорание травяного настила на открытой территории.

По словам КМВА, соответствующие службы следуют на места происшествия.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве ожидается возможное ухудшение качества воздуха и задымление из-за вспыхнувшего в Бучанском районе Киевской области пожара.

Также сообщалось, что из-за атаки на Киев и область 31 августа пострадали шесть человек. Трое из них находятся в больницах в тяжелом состоянии.