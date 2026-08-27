У Києві лунають вибухи, працює ППО

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня Росія вже атакувала Київ - уламки впали в Подільському та Шевченківському районах. Цієї ж ночі під ударом опинилася й Одеса, де пошкодило школу, житловий будинок та інфраструктуру.

Всі деталі про наслідки комбінованої атаки РФ по Україні - в матеріалі РБК-Україна "Горять склади під Києвом, удари по енергетиці на Полтавщині: все про наслідки обстрілу".