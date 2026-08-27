У Києві лунають вибухи, працює ППО

Протиповітряна оборона працює над Києвом уранці 27 серпня через атаку реактивних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та Повітряні сили ЗСУ.
У напрямку столиці зафіксували реактивні безпілотники - наразі там працює протиповітряна оборона.
У КМДА закликали мешканців не залишати безпечних місць.
"Просимо перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги", - зазначили в адміністрації.
Про загрозу попередили й Повітряні сили ЗСУ. За їхніми даними, ворожі ударні безпілотники продовжують хаотичне переміщення в повітряному просторі над столицею.
Нагадаємо, у ніч на 27 серпня Росія вже атакувала Київ - уламки впали в Подільському та Шевченківському районах. Цієї ж ночі під ударом опинилася й Одеса, де пошкодило школу, житловий будинок та інфраструктуру.
Всі деталі про наслідки комбінованої атаки РФ по Україні - в матеріалі РБК-Україна "Горять склади під Києвом, удари по енергетиці на Полтавщині: все про наслідки обстрілу".