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В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

10:16 27.08.2026 Чт
1 мин
Власти Киева просят оставаться в укрытиях до отбоя
aimg Валерия Абабина
Фото: Иранский дрон (Getty Images)

Противовоздушная оборона работает над Киевом утром 27 августа из-за атаки реактивных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и Воздушные силы ВСУ.

В направлении столицы зафиксировали реактивные беспилотники - сейчас там работает противовоздушная оборона.

В КГГА призвали жителей не покидать безопасные места.

"Просим находиться в укрытиях до оглашения отбоя воздушной тревоги", - отметили в администрации.

Об угрозе предупредили и Воздушные силы ВСУ. По их данным, вражеские ударные беспилотники продолжают беспорядочное перемещение в воздушном пространстве над столицей.

Напомним, в ночь на 27 августа Россия уже атаковала Киев - обломки упали в Подольском и Шевченковском районах. В эту же ночь под ударом оказалась и Одесса, где повредило школу, жилой дом и инфраструктуру.

Все детали о последствиях комбинированной атаки РФ по Украине - в материале РБК-Украина "Горят склады под Киевом, удары по энергетике в Полтавской области: все о последствиях обстрела".

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