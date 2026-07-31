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У Києві лунають вибухи, працює ППО

09:48 31.07.2026 Пт
1 хв
Столиця під атакою дронів
aimg Тетяна Степанова
Фото: у Києві пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві вранці 31 липня пролунали вибухина тлі загрози дронів. У місті працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та Повітряні сили ЗСУ.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих безпілотниках", - повідомив Кличко.

Перед цим Повітряні сили попередили про реактивні дрони у напрямку Києва з північного заходу.

Оновлено 9:53

У Києві відбій повітряної тривоги.

Обстріли України

Нагадаємо, цієї ночі, 31 линя, Росія запустила на різні регіони України 255 ударних безпілотників. Протиповітряною обороною збито/подавлено 195 ворожих дронів.

Водночас зафіксовані влучання 22 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

А вже вранці російські війська атакували дронами поштовий термінал у передмісті Харкова.

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