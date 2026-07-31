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В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

09:48 31.07.2026 Пт
1 мин
Столица под атакой дронов
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Киеве раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве утром 31 июля раздались взрывы на фоне угрозы дронов. В городе работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и Воздушные силы ВСУ.

"В столице работают силы ПВО по вражеским беспилотникам", - сообщил Кличко.

Перед этим Воздушные силы предупредили о реактивных дронах в направлении Киева с северо-запада.

Обновлено 9:53

В Киеве отбой воздушной тревоги

Обстрелы Украины

Напомним, этой ночью, 31 линя, Россия запустила на разные регионы Украины 255 ударных беспилотников. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 195 вражеских дронов.

В то же время зафиксированы попадания 22 ударных дронов на 14 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.

А уже утром русские войска атаковали дронами почтовый терминал в пригороде Харькова.

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КиевПВОВойна в УкраинеАтака дронов