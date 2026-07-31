В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

Обстрелы Украины

Напомним, этой ночью, 31 линя, Россия запустила на разные регионы Украины 255 ударных беспилотников. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 195 вражеских дронов.

В то же время зафиксированы попадания 22 ударных дронов на 14 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.

А уже утром русские войска атаковали дронами почтовый терминал в пригороде Харькова.