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У Києві лунають вибухи: працює ППО

Фото: сили ППО України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Києві пізно ввечері, 6 жовтня, лунають вибухи. По дронам, які атакують столицю, працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - повідомив о 23:27 Сергій Попко, начальник КМВА.

Перед цим влада попереджали, для столиці існує загроза застосування БпЛА. Тому киян закликали пройти в укриття.

Оновлено о 23:33

Мер Києва Віталій Кличко також підтвердив роботи сил ППО.

"У Києві працюють сили ППО. Ворожі БпЛА заходять на столицю з різних напрямків. Залишайтеся в укриттях", - написав він.

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