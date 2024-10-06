У Києві лунають вибухи: працює ППО

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - повідомив о 23:27 Сергій Попко, начальник КМВА.

Перед цим влада попереджали, для столиці існує загроза застосування БпЛА. Тому киян закликали пройти в укриття.

Оновлено о 23:33

Мер Києва Віталій Кличко також підтвердив роботи сил ППО.

"У Києві працюють сили ППО. Ворожі БпЛА заходять на столицю з різних напрямків. Залишайтеся в укриттях", - написав він.