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В Киеве раздаются взрывы: работает ПВО

Фото: силы ПВО Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве поздно вечером, 6 октября, раздаются взрывы. По дронам, атакующим столицу, работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КМВА).

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" - сообщил в 23:27 Сергей Попко, начальник КМВА.

Перед этим власти предупреждали, что для столицы существует угроза применения БпЛА. Поэтому киевлян призвали пройти в укрытие.

Обновлено в 23:33

Мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил работы сил ПВО.

"В Киеве работают силы ПВО. Вражеские БпЛА заходят на столицу с разных направлений. Оставайтесь в укрытиях", - написал он.

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