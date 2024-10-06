У Києві лунають вибухи: працює ППО

У Києві пізно ввечері, 6 жовтня, лунають вибухи. По дронам, які атакують столицю, працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - повідомив о 23:27 Сергій Попко, начальник КМВА. Перед цим влада попереджали, для столиці існує загроза застосування БпЛА. Тому киян закликали пройти в укриття. Оновлено о 23:33 Мер Києва Віталій Кличко також підтвердив роботи сил ППО. "У Києві працюють сили ППО. Ворожі БпЛА заходять на столицю з різних напрямків. Залишайтеся в укриттях", - написав він.