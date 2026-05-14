У Києві лунають потужні вибухи через атаку дронів та балістики

"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - йшлося у повідомленні КМВА о 00:51.

Повітряні сили ЗСУ уточнювали, що ворог запустив балістику в напрямку Кременчука. Однак з того моменту, станом на 03:00 відбою тривоги 3 Києві всеодно досі не було.

Військові інформували, що після 02:00 до Києва зі сходу наближались групи ударних безпілотників. Через півгодини атака дронів продовжувалася, а самій столиці все частіше було чути роботу ППО. Приблизно о 02:50 у Києві вже дуже гучно, чути як роботу ППО, так і періодичні вибухи.

Перед цим начальник КМВА Тимур Ткаченко попередив, що на Київ лежить дуже багато дронів, а також можливі пуски ракет.

Оновлено о 03:17

У Києві пролунала серія дуже потужних вибухів через атаку балістики. Це сталося через кілька хвилин після того, як Повітряні сили повторно попередили про балістику.

Перші наслідки атаки РФ на Київ

Начальник КМВА Тимур Ткаченко поінформував, що внаслідок атаки дронів наслідки зафіксовані вже у двох районах столиці.

"У Дніпровському районі БпЛА попередньо влучив в дах житлової 5-типоверхівки. В Голосіївському районі уламки збитого дрона впали на проїжджу частину", - йдеться у повідомленні.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:08 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у більшості областей України.