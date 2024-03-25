В Києві лунають вибухи

"Вибухи в столиці. Терміново в укриття!" - попередив Кличко.

Як зазначив начальник КМВА Сергій Попко, в столиці працює ППО.

"Повітряна тривога триває! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - зазначив він.

Повітряна тривога

В частині регіонів України в 10:26 оголосили повітряну тривогу. Спочатку "почервоніли" Черкаська, Кіровоградська області. Потім додалися Херсонська, Миколаївська, Одеська. У 10:29 тривогу оголосили в Київі та області. Потім список поповнила Дніпропетровська область.

З 10:56 відбій тривоги оголосили в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Об 11:04 тривогу відбили і в інших областях, зокрема у Києві та області.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня", - зазначили військові.