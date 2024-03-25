В Киеве раздаются взрывы

Обстрел южных областей Украины

Ночью 25 марта в Одессе были слышны взрывы. Сообщалось, что жители некоторых районов остались без света и воды. Сообщалось о работе сил ПВО. Позже стало известно, что во время атаки дронов-камикадзе по Одессе и области россияне повредили объекты энергетической инфраструктуры.

Что касается Николаева, то из-за атаки РФ там начались пожары. 11 человек получили ранения, двое з которых попали в больницу.

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