У Києві оголошували третю за ніч повітряну тривогу

Нічний обстріл України

Ввечері у понеділок, 12 серпня, російські військові запустили в напрямку України дрони-камкадзе "Шахед". У низці областей було оголошено тривогу.

Згодом у Києві та в багатьох областях було оголошено тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Після 3:00 у столиці оголосили другу повітряну тривогу за ніч через загрозу балістики.

Тим часом у Сумах було чутно звук вибуху.

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