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В Киеве объявляли третью за ночь воздушную тревогу

Фото: в Киеве в третий раз за ночь объявлена воздушная тревога (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве в третий раз за ночь объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!", - говорится в сообщении.

Мониторинговые паблики сообщили о движении вражеского беспилотника в сторону Киева через Борисполь/Бровары.

В 4:56 в Киеве объявлен отбой воздушной тревоги.

Также тревога объявлена в Киевской и Сумской областях.

На данный момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:

 

Ночной обстрел Украины

Вечером в понедельник, 12 августа, российские военные запустили в направлении Украины дроны-камкадзе "Шахед". В ряде областей была объявлена тревога.

Позже в Киеве и во многих областях была объявлена тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

После 3:00 в столице объявили вторую воздушную тревогу за ночь из-за угрозы баллистики.

Тем временем в Сумах был слышен звук взрыва.

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