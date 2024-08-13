В Киеве объявляли третью за ночь воздушную тревогу

Ночной обстрел Украины

Вечером в понедельник, 12 августа, российские военные запустили в направлении Украины дроны-камкадзе "Шахед". В ряде областей была объявлена тревога.

Позже в Киеве и во многих областях была объявлена тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

После 3:00 в столице объявили вторую воздушную тревогу за ночь из-за угрозы баллистики.

Тем временем в Сумах был слышен звук взрыва.

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