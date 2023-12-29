У Києві локальне погіршення якості повітря через атаку росіян, - КМДА

У Києві після ракетної атаки росіян спостерігається локальне погіршення якості повітря. Столична влада рекомендує обмежити перебування на вулиці в місцях задимлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
У Києві локальне погіршення якості повітря, рекомендується обмежити перебування на вулиці в місцях задимлення", - йдеться в повідомленні.
Так, у північній частині міста фіксується підвищення концентрації продуктів горіння, зокрема пилу.
Водночас перевищення гранично допустимих концентрацій речовин не виявлено.
Якщо ви перебуваєте у місцях задимлення, до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:
Нагадаємо, під час масованого удару по Україні 29 грудня силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад 30 повітряних цілей.
За даними КМВА, у Києві повітряна тривога оголошувалася тричі й сумарно тривала майже 5 годин. Під час останньої тривоги столиця була актована кількома десятками ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями з різних напрямків.
У декількох районах Києва виникли пожежі. Є загиблі та поранені. Наслідки атаки ліквідують.
Детальніше про атаку на столицю та Україну - у матеріалі РБК-Україна.
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