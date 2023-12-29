В Киеве локальное ухудшение качества воздуха из-за атаки россиян, - КГГА

В Киеве после ракетной атаки россиян наблюдается локальное ухудшение качества воздуха. Столичные власти рекомендуют ограничить пребывание на улице в местах задымления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
В Киеве локальное ухудшение качества воздуха рекомендуется ограничить пребывание на улице в местах задымления", - говорится в сообщении.
Так, в северной части города фиксируется повышение концентрации продуктов горения, в частности, пыли.
В то же время, превышение предельно допустимых концентраций веществ не выявлено.
Если вы находитесь в местах задымления, к улучшению ситуации с состоянием воздуха рекомендуется:
Напомним, во время массированного удара по Украине 29 декабря силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено более 30 воздушных целей.
По данным КМВА, в Киеве воздушная тревога объявлялась трижды и продолжалась почти 5 часов. Во время последней тревоги столица была актирована несколькими десятками ракет разного типа. Они заходили на город волнами по разным направлениям.
В нескольких районах Киева возникли пожары. Есть погибшие и раненые. Последствия атаки ликвидируют.
Подробнее об атаке на столицу и Украину - в материале РБК-Украина.
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