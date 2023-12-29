В Киеве локальное ухудшение качества воздуха из-за атаки россиян, - КГГА

В Киеве локальное ухудшение качества воздуха рекомендуется ограничить пребывание на улице в местах задымления", - говорится в сообщении.

Так, в северной части города фиксируется повышение концентрации продуктов горения, в частности, пыли.

В то же время, превышение предельно допустимых концентраций веществ не выявлено.

Если вы находитесь в местах задымления, к улучшению ситуации с состоянием воздуха рекомендуется:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Ракетная атака РФ на Киев

Напомним, во время массированного удара по Украине 29 декабря силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено более 30 воздушных целей.

По данным КМВА, в Киеве воздушная тревога объявлялась трижды и продолжалась почти 5 часов. Во время последней тревоги столица была актирована несколькими десятками ракет разного типа. Они заходили на город волнами по разным направлениям.

В нескольких районах Киева возникли пожары. Есть погибшие и раненые. Последствия атаки ликвидируют.

Подробнее об атаке на столицу и Украину - в материале РБК-Украина.