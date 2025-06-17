UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Києві ліквідують наслідки масованої атаки: зміни у русі трамваїв і автобусів

Фото ілюстративне: транспорт в Києві (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Київ оговтується після чергової нічної атаки, через яку було пошкоджено елементи транспортної інфраструктури. Мешканців та гостей столиці попередили про проблеми з трамваями та зміни в транспорті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Так, через нічну атаку в Києві рух трамваїв і автобусів тимчасово змінено.

Ще б пак, уламками дронів та ракет було пошкоджено елементи транспортної інфраструктури, що спричинило тимчасове призупинення руху трамваїв.

Таким чином, через пошкодження контактної мережі тимчасово зупинено рух трамвайних маршрутів № 15 та № 22.

Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків інциденту. Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Також перекрито рух транспорту на вулиці Бориспільській.

А ось рух автобусних маршрутів № 51, 63 та 115 організовано за зміненими маршрутами:

  • ст. м. "Либідська" – вул. Привокзальна;
  • вул. Космонавта Поповича – вул. Привокзальна;
  • Контрактова площа – вул. Привокзальна.

Подробиці атаки на Київ

Російські війська із вечора 16 червня до ранку 17 червня атакували Київ ракетами і дронами. Внаслідок удару у столиці щонайменше 18 потерпілих, виникли пожежі, є пошкодження багатоповерхівок.

Загалом зафіксовано наслідки атаки на 12 локаціях у Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах. Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомляв, що є постраждалі у Святошинському та Солом'янському районах.

За даними Повітряних сил Збройних Сил України, повітряна тривога у Києві тривала понад сім годин.

Детальніше про нічну атаку на Київ читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївКМДА