У Києві ліквідують наслідки масованої атаки: зміни у русі трамваїв і автобусів

Подробиці атаки на Київ

Російські війська із вечора 16 червня до ранку 17 червня атакували Київ ракетами і дронами. Внаслідок удару у столиці щонайменше 18 потерпілих, виникли пожежі, є пошкодження багатоповерхівок.

Загалом зафіксовано наслідки атаки на 12 локаціях у Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах. Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомляв, що є постраждалі у Святошинському та Солом'янському районах.

За даними Повітряних сил Збройних Сил України, повітряна тривога у Києві тривала понад сім годин.

Детальніше про нічну атаку на Київ читайте в матеріалі РБК-Україна.

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