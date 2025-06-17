У Києві ліквідують наслідки масованої атаки: зміни у русі трамваїв і автобусів

Київ оговтується після чергової нічної атаки, через яку було пошкоджено елементи транспортної інфраструктури. Мешканців та гостей столиці попередили про проблеми з трамваями та зміни в транспорті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Так, через нічну атаку в Києві рух трамваїв і автобусів тимчасово змінено.
Ще б пак, уламками дронів та ракет було пошкоджено елементи транспортної інфраструктури, що спричинило тимчасове призупинення руху трамваїв.
Таким чином, через пошкодження контактної мережі тимчасово зупинено рух трамвайних маршрутів № 15 та № 22.
Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків інциденту. Про відновлення руху буде повідомлено додатково.
Також перекрито рух транспорту на вулиці Бориспільській.
А ось рух автобусних маршрутів № 51, 63 та 115 організовано за зміненими маршрутами:
Російські війська із вечора 16 червня до ранку 17 червня атакували Київ ракетами і дронами. Внаслідок удару у столиці щонайменше 18 потерпілих, виникли пожежі, є пошкодження багатоповерхівок.
Загалом зафіксовано наслідки атаки на 12 локаціях у Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах. Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомляв, що є постраждалі у Святошинському та Солом'янському районах.
За даними Повітряних сил Збройних Сил України, повітряна тривога у Києві тривала понад сім годин.
Детальніше про нічну атаку на Київ читайте в матеріалі РБК-Україна.
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