В Киеве ликвидируют последствия массированной атаки: изменения в движении трамваев и автобусов

Подробности атаки на Киев

Российские войска с вечера 16 июня до утра 17 июня атаковали Киев ракетами и дронами. В результате удара в столице по меньшей мере 18 пострадавших, возникли пожары, есть повреждения многоэтажек.

В целом зафиксированы последствия атаки на 12 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах. Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщал, что есть пострадавшие в Святошинском и Соломенском районах.

По данным Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, воздушная тревога в Киеве продолжалась более семи часов.

Подробнее о ночной атаке на Киев читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.