ua en ru
Вт, 27 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Києві ліхтарі можуть світити вдень: у чому причина й що робити

Вівторок 27 січня 2026 13:52
UA EN RU
У Києві ліхтарі можуть світити вдень: у чому причина й що робити Деякі вуличні ліхтарі у Києві можуть працювати вдень (фото ілюстративне: facebook.com/kyivmisksvitlo)
Автор: Ірина Костенко

Мешканців і гостей Києва попередили про можливі випадки роботи вуличних ліхтарів у денний час і порадили, що робити в такій ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.

Чому ліхтарі у Києві можуть працювати вдень

У КМДА розповіли, що у столиці України нині "можливі випадки роботи зовнішнього освітлення у денний час".

Уточнюється, що помилки в роботі системи керування зовнішнім освітленням у місті можуть виникати через нестабільне енергопостачання.

Що робити, якщо ліхтар світить "не за графіком"

Про виявлення ліхтарів, які працюють удень, киян і гостей міста просять повідомляти за телефонами:

  • 044 293 36 19;
  • 044 293 36 20;
  • 050 700 13 94;
  • 063 209 46 35.

Громадянам пояснили, що після виявлення збою фахівці КП "Київміськсвітло" дистанційно переналаштовують обладнання.

Якщо несправність неможливо усунути віддалено, на місце направляють аварійну бригаду.

"У зв'язку з цим вимкнення освітлення може відбуватися не одразу", - повідомили у КМДА.

У Києві ліхтарі можуть світити вдень: у чому причина й що робитиПублікація КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Із чим працюють фахівці КП "Київміськсвітло"

У понеділок, 26 січня, у прес-службі КП "Київміськсвітло" розповіли, що впродовж минулого тижня фахівці комунального підприємства:

  • привели до належного стану 500 опор;
  • відновили майже пів кілометра мережі;
  • здійснили профогляд 32 шаф управління.

"У ніч на 20 січня після ворожого обстрілу у Дніпровському районі було пошкоджено три прогони проводу, для усунення пошкоджень було задіяно автовишку і трьох фахівців КП "Київміськсвітло", - поділились у КП.

Крім того, в ніч на 24 січня після ворожого обстрілу також у Дніпровському районі на одній з локацій - було пошкоджено опору, обуглені світильники, на іншій локації - обірваний СІП.

"Фахівці КП "Київміськсвітло" ліквідували пошкодження", - зауважили у прес-службі комунальників.

Насамкінець українцям повідомили, що всі зауваження та пропозиції приймаються:

  • або у Контактному центрі м. Києва 15-51;
  • або за телефоном 044 293 36 20;
  • або на Facebook;
  • або через електронну пошту: svitlo@kyivcity.gov.ua.

У Києві ліхтарі можуть світити вдень: у чому причина й що робитиУ Києві ліхтарі можуть світити вдень: у чому причина й що робитиПублікація КП "Київміськсвітло" (скриншот: facebook.com/kyivmisksvitlo)

Нагадаємо, раніше у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА повідомили, що внаслідок відключень електропостачання (спричинених ворожими обстрілами), у столиці стався збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря.

Через це дані про стан атмосферного повітря в Києві можуть бути тимчасово недоступними або ж неточними.

Тим часом міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив, як Київ відновлюватиме тепло й світло після атак на ТЕЦ.

Читайте також, чому комунальникам Києва бракує спеціалістів і чи рятують ситуацію жінки й пенсіонери.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ліхтарики Електроенергія Послуги ЖКГ Поради Відключеня світла Енергетики
Новини
На Черкащині під час затримання вбивці загинули четверо поліцейських
На Черкащині під час затримання вбивці загинули четверо поліцейських
Аналітика
Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін