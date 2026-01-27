В Киеве фонари могут светить днем: в чем причина и что делать
Жителей и гостей Киева предупредили о возможных случаях работы уличных фонарей в дневное время и посоветовали, что делать в такой ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.
Почему фонари в Киеве могут работать днем
В КГГА рассказали, что в столице Украины сейчас "возможны случаи работы наружного освещения в дневное время".
Уточняется, что ошибки в работе системы управления наружным освещением в городе могут возникать из-за нестабильного энергоснабжения.
Что делать, если фонарь светит "не по графику"
Об обнаружении фонарей, которые работают днем, киевлян и гостей города просят сообщать по телефонам:
- 044 293 36 19;
- 044 293 36 20;
- 050 700 13 94;
- 063 209 46 35.
Гражданам объяснили, что после обнаружения сбоя специалисты КП "Киевгорсвет" дистанционно перенастраивают оборудование.
Если неисправность невозможно устранить удаленно, на место направляют аварийную бригаду.
"В связи с этим отключение освещения может происходить не сразу", - сообщили в КГГА.
Публикация КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)
С чем работают специалисты КП "Киевгорсвет"
В понедельник, 26 января, в пресс-службе КП "Киевгорсвет" рассказали, что в течение прошлой недели специалисты коммунального предприятия:
- привели в надлежащее состояние 500 опор;
- восстановили почти полкилометра сети;
- осуществили профосмотр 32 шкафов управления.
"В ночь на 20 января после вражеского обстрела в Днепровском районе были повреждены три прогона провода, для устранения повреждений было задействовано автовышку и трех специалистов КП "Киевгорсвет", - поделились в КП.
Кроме того, в ночь на 24 января после вражеского обстрела также в Днепровском районе на одной из локаций - была повреждена опора, обуглены светильники, на другой локации - оборванный СИП.
"Специалисты КП "Киевгорсвет" ликвидировали повреждения", - отметили в пресс-службе коммунальщиков.
В завершение украинцам сообщили, что все замечания и предложения принимаются:
- либо в Контактном центре г. Киева 15-51;
- либо по телефону 044 293 36 20;
- либо на Facebook;
- либо через электронную почту: svitlo@kyivcity.gov.ua.
Публикация КП "Киевгорсвет" (скриншот: facebook.com/kyivmisksvitlo)
Напомним, ранее в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА сообщили, что в результате отключений электроснабжения (вызванных вражескими обстрелами), в столице произошел сбой в работе стационарных пунктов мониторинга качества атмосферного воздуха.
Поэтому данные о состоянии атмосферного воздуха в Киеве могут быть временно недоступными или неточными.
Тем временем министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил, как Киев будет восстанавливать тепло и свет после атак на ТЭЦ.
Читайте также, почему коммунальщикам Киева не хватает специалистов и спасают ли ситуацию женщины и пенсионеры.