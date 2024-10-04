У Києві, крім одного району, фіксують забруднення повітря

Згідно з показниками стаціонарних пунктів моніторингу атмосферного повітря:

проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря - 83 (високий рівень забрудненості);

вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря - 86 (високий рівень);

вул. Турівська, 28 – індекс якості 78 (високий рівень забрудненості);

проспект Берестейський, 97 – індекс якості 77 (високий рівень забрудненості);

вул. Китаївська, 22 - індекс якості 55 (середній рівень забрудненості);

вул. Харківське шосе, 7/1 - індекс якості 79 (високий рівень);

вул. Архітектора Вербицького, 26 - індекс якості повітря 76 (високий рівень).

Фото: індекс якості повітря у Києві (t.me/VA_Kyiv)

Медики, своєю чергою, радять:

не виходити зайвий раз на вулицю, а також зачиняти вікна;

відмовитись від фізичної активності на відкритому просторі;

пити більше води.

Що передувало

Нещодавно Україну почало "накривати" пилом, який перенесли вітрові потоки із Каспійської низовини.

Зокрема, як писали раніше в КМДА, причинами, які спровокували забруднення є:

масштабні лісові пожежі, що тривають на території Росії;

пожежі в екосистемі Київської області.

Більш детально щодо ситуації із повітрям в Україні за посиланням.