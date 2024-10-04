У Києві, крім одного району, фіксують забруднення повітря

Сьогодні, 4 жовтня, в усіх районах Києва, окрім Голосіївського, фіксується забруднення повітря. Медики радять не виходити зайвий раз на вулицю й зачинити вікна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Згідно з показниками стаціонарних пунктів моніторингу атмосферного повітря:
Фото: індекс якості повітря у Києві (t.me/VA_Kyiv)
Медики, своєю чергою, радять:
Нещодавно Україну почало "накривати" пилом, який перенесли вітрові потоки із Каспійської низовини.
Зокрема, як писали раніше в КМДА, причинами, які спровокували забруднення є:
Більш детально щодо ситуації із повітрям в Україні за посиланням.
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