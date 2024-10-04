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В Киеве, кроме одного района, фиксируют загрязнение воздуха

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 4 октября, во всех районах Киева, кроме Голосеевского, фиксируется загрязнение воздуха. Медики советуют не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Согласно показателям стационарных пунктов мониторинга атмосферного воздуха: 

  • проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха - 83 (высокий уровень загрязненности);
  • ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха - 86 (высокий уровень);
  • ул. Туровская, 28 - индекс качества 78 (высокий уровень загрязненности);
  • проспект Берестейский, 97 - индекс качества 77 (высокий уровень загрязненности);
  • ул. Китаевская, 22 - индекс качества 55 (средний уровень загрязненности);
  • ул. Харьковское шоссе, 7/1 - индекс качества 79 (высокий уровень);
  • Архитектора Вербицкого, 26 - индекс качества воздуха 76 (высокий уровень).

Фото: индекс качества воздуха в Киеве (t.me/VA_Kyiv)

Медики, в свою очередь, советуют: 

  • не выходить лишний раз на улицу, а также закрывать окна; 
  • отказаться от физической активности на открытом пространстве; 
  • пить больше воды. 

Что предшествовало

Недавно Украину начало "накрывать" пылью, которую перенесли ветровые потоки с Каспийской низменности

В частности, как писали ранее в КГГА, причинами, которые спровоцировали загрязнение являются: 

  • масштабные лесные пожары, продолжающиеся на территории России; 
  • пожары в экосистеме Киевской области. 

Более подробно о ситуации с воздухом в Украине по ссылке.

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Киев