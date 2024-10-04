В Киеве, кроме одного района, фиксируют загрязнение воздуха

Согласно показателям стационарных пунктов мониторинга атмосферного воздуха:

проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха - 83 (высокий уровень загрязненности);

ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха - 86 (высокий уровень);

ул. Туровская, 28 - индекс качества 78 (высокий уровень загрязненности);

проспект Берестейский, 97 - индекс качества 77 (высокий уровень загрязненности);

ул. Китаевская, 22 - индекс качества 55 (средний уровень загрязненности);

ул. Харьковское шоссе, 7/1 - индекс качества 79 (высокий уровень);

Архитектора Вербицкого, 26 - индекс качества воздуха 76 (высокий уровень).

Фото: индекс качества воздуха в Киеве (t.me/VA_Kyiv)

Медики, в свою очередь, советуют:

не выходить лишний раз на улицу, а также закрывать окна;

отказаться от физической активности на открытом пространстве;

пить больше воды.

Что предшествовало

Недавно Украину начало "накрывать" пылью, которую перенесли ветровые потоки с Каспийской низменности.

В частности, как писали ранее в КГГА, причинами, которые спровоцировали загрязнение являются:

масштабные лесные пожары, продолжающиеся на территории России;

пожары в экосистеме Киевской области.

Более подробно о ситуации с воздухом в Украине по ссылке.