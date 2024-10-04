В Киеве, кроме одного района, фиксируют загрязнение воздуха

Сегодня, 4 октября, во всех районах Киева, кроме Голосеевского, фиксируется загрязнение воздуха. Медики советуют не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Согласно показателям стационарных пунктов мониторинга атмосферного воздуха:
Фото: индекс качества воздуха в Киеве (t.me/VA_Kyiv)
Медики, в свою очередь, советуют:
Недавно Украину начало "накрывать" пылью, которую перенесли ветровые потоки с Каспийской низменности.
В частности, как писали ранее в КГГА, причинами, которые спровоцировали загрязнение являются:
Более подробно о ситуации с воздухом в Украине по ссылке.
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