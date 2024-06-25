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У Києві до кінця літа проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним

Фото: у Києві до кінця літа проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві із 1 липня до 31 серпня проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним. Протягом канікул діятиме знижка 75%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Придбати квиток із знижкою можна: 

Зокрема поповнити учнівський можна в касах "Київського метрополітену", в додатку EasyPay та на сайті КП "ГІОЦ".

"На учнівський квиток, окрім того, можна придбати одноразові поїздки, утім у такому випадку "учнівська" знижка не застосовується", - пише КМДА. 

Зокрема протягом канікул проїзд стане платним для курсантів вищих військових навчальних закладів міста.

 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, скільки коштують квитки на громадський транспорт у Києві та де їх придбати.

Зокрема маршрути автобусів, тролейбусів та трамваїв у Києві можна знайти онлайн.

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Київ