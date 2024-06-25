У Києві до кінця літа проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, скільки коштують квитки на громадський транспорт у Києві та де їх придбати.

Зокрема маршрути автобусів, тролейбусів та трамваїв у Києві можна знайти онлайн.

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