В Киеве до конца лета проезд для школьников в общественном транспорте будет платным

Приобрести билет со скидкой можно:

через приложение Киев Цифровой;

терминал самообслуживания.

В частности пополнить ученический можно в кассах "Киевского метрополитена", в приложении EasyPay и на сайте КП "ГИВЦ".

"На ученический билет, кроме того, можно приобрести одноразовые поездки, впрочем в таком случае "ученическая" скидка не применяется", - пишет КГГА.

В частности, в течение каникул проезд станет платным для курсантов высших военных учебных заведений города.

