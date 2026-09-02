У Києві кількість постраждалих зросла до 13: рятувальники показали наслідки удару РФ

Наразі кількість постраждалих у Києві зросла до 13. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління ДСНС України у Києві у Facebook.
У ДСНС зазначили, що сьогодні під ударом знову опинилися декілька районів Києва.
"На жаль, внаслідок чергового ворожого обстрілу постраждали 13 людей", - уточнили вони.
Станом на 19.00 у Голосіївському районі рятувальники:
Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що до 10 збільшилася кількість постраждалих внаслідок атаки на столицю 2 вересня.
"9 поранених медики госпіталізували до лікарень міста", - каже він.
Нагадаємо, 2 вересня окупанти вдарили по одному із київських вишів. Пізніше стало відомо, що під ударом опинився Національний університет харчових технологій.
Раніше РБК-Україна писало, що 2 вересня російські загарбники здійснили новову атаку на столицю України. На правому березі столиці працювали сили ППО.
Також повідомлялося, що у Голосіївському районі Києва було влучання БпЛА в складську будівлю.