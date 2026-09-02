У Києві кількість постраждалих зросла до 13: рятувальники показали наслідки удару РФ

Атака на Київ

У ДСНС зазначили, що сьогодні під ударом знову опинилися декілька районів Києва.

"На жаль, внаслідок чергового ворожого обстрілу постраждали 13 людей", - уточнили вони.

Станом на 19.00 у Голосіївському районі рятувальники:

ліквідували пожежу у складських приміщеннях,

загасили займання 3 припаркованих вантажних автомобілів.

Фото: ліквідація пожеж у Києві після атаки РФ 2 вересня (facebook.com/DSNSKyiv)

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що до 10 збільшилася кількість постраждалих внаслідок атаки на столицю 2 вересня.

"9 поранених медики госпіталізували до лікарень міста", - каже він.

Нагадаємо, 2 вересня окупанти вдарили по одному із київських вишів. Пізніше стало відомо, що під ударом опинився Національний університет харчових технологій.