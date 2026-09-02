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В Киеве количество пострадавших возросло до 13: спасатели показали последствия удара РФ

20:39 02.09.2026 Ср
1 мин
Вражеские атаки на столицу продолжаются почти неделю
aimg Елена Бджола
Фото: Киев после атаки РФ 2 сентября (facebook.com/DSNSKyiv)

Количество пострадавших в Киеве возросло до 13. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления ГСЧС Украины в Киеве на Facebook.

Атака на Киев

В ГСЧС отметили, что сегодня под ударом снова оказались несколько районов Киева.

"К сожалению, в результате очередного вражеского обстрела пострадали 13 человек", - уточнили они.

По состоянию на 19:00 в Голосеевском районе спасатели:

  • ликвидировали пожар в складских помещениях,
  • погасили возгорание 3 припаркованных грузовых автомобилей.
Фото: ликвидация пожаров в Киеве после атаки РФ 2 сентября (facebook.com/DSNSKyiv)

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко сообщал, что до 10 увеличилось количество пострадавших в результате атаки на столицу 2 сентября.

"9 раненых медики госпитализировали в больницы города", - говорит он.

Напомним, 2 сентября оккупанты ударили по одному из киевских вузов. Позже стало известно, что под ударом оказался Национальный университет пищевых технологий.

Ранее РБК-Украина писало, что 2 сентября российские захватчики совершили новую атаку на столицу Украины. На правом берегу столицы работали силы ПВО.

Также сообщалось, что в Голосеевском районе Киева было попадание БпЛА в складское здание.

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