В Киеве количество пострадавших возросло до 13: спасатели показали последствия удара РФ
Количество пострадавших в Киеве возросло до 13. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления ГСЧС Украины в Киеве на Facebook.
Атака на Киев
В ГСЧС отметили, что сегодня под ударом снова оказались несколько районов Киева.
"К сожалению, в результате очередного вражеского обстрела пострадали 13 человек", - уточнили они.
По состоянию на 19:00 в Голосеевском районе спасатели:
- ликвидировали пожар в складских помещениях,
- погасили возгорание 3 припаркованных грузовых автомобилей.
Ранее городской голова Киева Виталий Кличко сообщал, что до 10 увеличилось количество пострадавших в результате атаки на столицу 2 сентября.
"9 раненых медики госпитализировали в больницы города", - говорит он.
Напомним, 2 сентября оккупанты ударили по одному из киевских вузов. Позже стало известно, что под ударом оказался Национальный университет пищевых технологий.
Ранее РБК-Украина писало, что 2 сентября российские захватчики совершили новую атаку на столицу Украины. На правом берегу столицы работали силы ПВО.
Также сообщалось, что в Голосеевском районе Киева было попадание БпЛА в складское здание.