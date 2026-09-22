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В Киеве количество пострадавших в результате вражеских ударов возросло до 8

20:00 22.09.2026 Вт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
В Киеве количество пострадавших в результате вражеских ударов возросло до 8 Иллюстративное фото: в Киеве от вражеских обстрелов пострадали восемь человек (Getty Images)
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Число пострадавших в результате российских ударов в Киеве возросло до восьми человек, большинству людей помощь оказали на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Виталия Кличко.

"Уже 8 пострадавших в столице. Троих раненых медики госпитализировали. Другим оказали помощь амбулаторно или на месте", - рассказал он.

По словам Кличко, два человека пострадали в результате вражеского удара в Печерском районе столицы. Медики осмотрели их на месте происшествия.

Кроме того, был вызов медиков в Днепровский район.

Напомним, Кличко сообщал, что россияне ударили по резервуарам с горючим в Оболонском районе Киева. Позже в этом же районе произошло попадание еще по одному адресу - в объект нежилой застройки.

Ранее обломки вражеского беспилотника упали на территорию парковки в Дарницком районе Киева, обошлось без пожара.

Отметим, в ночь на 22 сентября российские оккупанты атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате вражеского обстрела был поврежден жилой дом, есть пострадавшие.

Кроме того, этой ночью россияне нанесли удар по Броварскому району Киевской области. Из-за атаки вспыхнули складские и хозяйственные постройки, также были повреждены частные дома и автомобили.

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