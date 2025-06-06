В Киеве количество раненых из-за российской атаки возросло до 27
Количество пострадавших в результате российской атаки на Киев возросло до 27 человек. Трое спасателей погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.
Как известно, среди пострадавших в Киеве спасатели, работники предприятий критической коммунальной инфраструктуры и обычные киевляне.
Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что в результате вражеской атаки погибли три человека, все - в Соломенском районе. Жертвами стали трое спасателей, которые попали под повторный обстрел.
В больницах находятся 17 пострадавших, еще восемь человек получают помощь амбулаторно.
"Во время атаки повреждения получили 3 авто скорой помощи, которые выезжали на места вызовов. Машины посечены осколками и стеклом. Персонал не пострадал", - добавил Кличко.
Массированный обстрел Украины
В ночь на 6 июня Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив 407 дронов и 45 ракет различных типов. Силы ПВО уничтожили большинство целей, но были и попадания.
В Киеве в результате атаки погибли трое спасателей, которые работали под обстрелами, спасая людей.
В Тернополе россияне ударили по промышленным и инфраструктурным объектам, пострадали 10 человек, среди них также спасатели. Зафиксировано ухудшение качества воздуха в городе, там продолжается пожар.
Под обстрелом также оказались Луцк, Чернигов, Кременчуг, Киевская и Львовская области. В целом по Украине погибли три человека, десятки - ранены.
Больше о последствиях террористической атаки РФ - в материале РБК-Украина.
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