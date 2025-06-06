В Киеве количество раненых из-за российской атаки возросло до 27

Количество пострадавших в результате российской атаки на Киев возросло до 27 человек. Трое спасателей погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

Как известно, среди пострадавших в Киеве спасатели, работники предприятий критической коммунальной инфраструктуры и обычные киевляне. Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что в результате вражеской атаки погибли три человека, все - в Соломенском районе. Жертвами стали трое спасателей, которые попали под повторный обстрел. В больницах находятся 17 пострадавших, еще восемь человек получают помощь амбулаторно. "Во время атаки повреждения получили 3 авто скорой помощи, которые выезжали на места вызовов. Машины посечены осколками и стеклом. Персонал не пострадал", - добавил Кличко.