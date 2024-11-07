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У Києві іде робота ППО, було чути вибухи

Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві цієї ночі розпочалась робота сил та засобів протиповітряної оборони, в районі столиці було чути вибухи. Українські захисники збивають БПЛА ворога.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та Київська міська військова адміністрація (КМВА).

Про бойову роботу по повітряних цілях противника у столиці стало відомо близько 01.17.

У той самий час в районі міста Київ було чути кілька вибухів.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - розповів начальник КМВА Сергій Попко в Telegram.

Оновлено о 01.40

Пізніше керівник КМВА розповів, що над Києвом фіксують кілька ворожих безпілотників. Чиновник додав, що робота ППО триває.

"Не ігноруйте тривогу, перебувайте в безпечному місці!" - закликав він.

Крім того, в районі столиці знову було чути серію вибухів на тлі відбиття дронової атаки.

Атака "Шахедів" на Київ та область

Зазначимо, що повітряна тривога у столиці була оголошена після опівночі.

Незабаром стало відомо, що ударні безпілотники російських окупантів, зокрема, рухаються курсом на Київ з півночі. Про це поінформували у Повітряних силах.

Додамо, що цією ніччю у Київській області також розпочалася робота ППО через фіксацію "Шахедів" у регіоні.

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КиївППОВибухиАтака дронів