У Київській області іде бойова робота ППО

У Київській області у ніч проти 7 листопада після оголошення повітряної тривоги розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони. У регіоні зафіксували ворожі ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію ( КОВА ).

Про бойову роботу захисників неба Київської області стало відомо о 00.12.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в оголошенні КОВА.

Мешканців регіону закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, та дотримуватися правил щодо інформ-тиші.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - передали в адміністрації.

Атака "Шахедів" у ніч проти 7 листопада

Ввечері напередодні Повітряні сили ЗСУ зафіксували запуск російськими окупантами дронів-камікадзе у бік України для чергової атаки. Ворожі ударні безпілотники заходили у повітряний простір країни з північного напрямку.

Вже після опівночі, за оновленими даними військових, "Шахеди" рухалися у бік столиці - й у Києві була оголошена повітряна тривога.

Загалом дрони-камікадзе окупантів спостерігалися над шістьма областями: Київською, Житомирською, Чернігівською, Сумською, Полтавською та херсонською.

Нагадаємо, минулої ночі російські загарбники при повітряній атаці запустили по Україні ракети та "Шахеди", й силами та засобами ППО було збито майже чотири десятки БПЛА ворога над територіями 9 областей.