В Киеве идет работа ПВО, были слышны взрывы

О боевой работе по воздушным целям противника в столице стало известно около 01.17.

В то же время в районе города Киев были слышны несколько взрывов.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - рассказал начальник КГВА Сергей Попко в Telegram.

Обновлено в 01.40

Позже руководитель КГВА рассказал, что над Киевом фиксируют несколько вражеских беспилотников. Чиновник добавил, что работа ПВО продолжается.

"Не игнорируйте тревогу, находитесь в безопасном месте!" - призвал он.

Кроме того, в районе столицы снова была слышна серия взрывов на фоне отражения дроновой атаки.

Атака "Шахедов" на Киев и область

Отметим, что воздушная тревога в столице была объявлена после полуночи.

Вскоре стало известно, что ударные беспилотники российских оккупантов, в частности, двигаются курсом на Киев с севера. Об этом сообщили в Воздушных силах.

Добавим, что в эту ночь в Киевской области также началась работа ПВО из-за фиксации "Шахедов" в регионе.