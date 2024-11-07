RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Выборы в США Израиль новости Зеленский заявления Лица Войны

В Киеве идет работа ПВО, были слышны взрывы

Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве этой ночью началась работа сил и средств противовоздушной обороны, в районе столицы были слышны взрывы. Украинские защитники сбивают БПЛА врага.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и Киевская городская военная администрация (КГВА).

О боевой работе по воздушным целям противника в столице стало известно около 01.17.

В то же время в районе города Киев были слышны несколько взрывов.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - рассказал начальник КГВА Сергей Попко в Telegram.

Обновлено в 01.40

Позже руководитель КГВА рассказал, что над Киевом фиксируют несколько вражеских беспилотников. Чиновник добавил, что работа ПВО продолжается.

"Не игнорируйте тревогу, находитесь в безопасном месте!" - призвал он.

Кроме того, в районе столицы снова была слышна серия взрывов на фоне отражения дроновой атаки.

Атака "Шахедов" на Киев и область

Отметим, что воздушная тревога в столице была объявлена после полуночи.

Вскоре стало известно, что ударные беспилотники российских оккупантов, в частности, двигаются курсом на Киев с севера. Об этом сообщили в Воздушных силах.

Добавим, что в эту ночь в Киевской области также началась работа ПВО из-за фиксации "Шахедов" в регионе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПВОВзрывыАтака дронов