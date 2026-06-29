У Києві і області енергетики переходять на посилений режим через негоду

Раніше синоптики попереджали, що 29-30 червня складні погодні умови очікуються на значній території України, зокрема й у Києві. Український гідрометцентр оголосив для столиці І рівень небезпечності (жовтий).

Тим часом наслідки негоди вже відчули й у Львові. Потужний вітер повалив дерева, пошкодив контактну мережу, зірвав частину покрівлі будівлі Шевченківської районної адміністрації та спричинив тимчасову зупинку руху кількох трамвайних маршрутів.