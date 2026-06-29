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У Києві і області енергетики переходять на посилений режим через негоду

21:14 29.06.2026 Пн
1 хв
Киян закликали ощадливо користуватись електрикою
aimg Валерій Ульяненко
Фото: працівники ДТЕК (Getty Images)

ДТЕК переходить в посилений режим роботи через негоду в Києві та Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК.

"Аварійні бригади ДТЕК переведені у посилений режим та працюють 24/7, щоб вчасно усувати можливі аварії", - йдеться у заяві.

Місцевих жителів також закликали ощадливо користуватись електрикою, щоб уникнути перевантаження мережі.

Нагадаємо, надвечір 29 червня на Київ обрушилася сильна негода. У столиці різко посилився вітер, небо затягнуло хмарами, а в окремих районах жителі повідомили про перебої з електропостачанням.

За даними місцевих Telegram-каналів, шквальні пориви вітру повалили дерева в різних частинах міста. Крім того, через негоду в окремих районах фіксують локальні відключення світла.

Раніше синоптики попереджали, що 29-30 червня складні погодні умови очікуються на значній території України, зокрема й у Києві. Український гідрометцентр оголосив для столиці І рівень небезпечності (жовтий).

Тим часом наслідки негоди вже відчули й у Львові. Потужний вітер повалив дерева, пошкодив контактну мережу, зірвав частину покрівлі будівлі Шевченківської районної адміністрації та спричинив тимчасову зупинку руху кількох трамвайних маршрутів.

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