В Киеве и области энергетики переходят на усиленный режим из-за непогоды

"Аварийные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим и работают 24/7, чтобы своевременно устранять возможные аварии", - говорится в заявлении.

Местные жители также призвали бережно пользоваться электричеством, чтобы избежать перегрузки сети.

Напомним, к вечеру 29 июня на Киев обрушилась сильная непогода. В столице резко усилился ветер, небо затянуло облаками, а в отдельных районах жители сообщили о перебоях с электроснабжением.

По данным местных Telegram-каналов, шквальные порывы ветра повалили деревья в разных частях города. Кроме того, из-за непогоды в отдельных районах фиксируют локальные отключения света.