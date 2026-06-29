В Киеве и области энергетики переходят на усиленный режим из-за непогоды

ДТЭК переходит в усиленный режим работы из-за непогоды в Киеве и Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК.
"Аварийные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим и работают 24/7, чтобы своевременно устранять возможные аварии", - говорится в заявлении.
Местные жители также призвали бережно пользоваться электричеством, чтобы избежать перегрузки сети.
Напомним, к вечеру 29 июня на Киев обрушилась сильная непогода. В столице резко усилился ветер, небо затянуло облаками, а в отдельных районах жители сообщили о перебоях с электроснабжением.
По данным местных Telegram-каналов, шквальные порывы ветра повалили деревья в разных частях города. Кроме того, из-за непогоды в отдельных районах фиксируют локальные отключения света.
Ранее синоптики предупреждали, что 29-30 июня сложные погодные условия ожидаются на значительной территории Украины, в том числе и в Киеве. Украинский гидрометцентр объявил для столицы I уровень опасности (желтый).
Тем временем последствия непогоды уже ощутили и во Львове. Мощный ветер повалил деревья, повредил контактную сеть, сорвал часть кровли здания Шевченковской районной администрации и повлек за собой временную остановку движения нескольких трамвайных маршрутов.