У Києві і області енергетики переходять на посилений режим через негоду

ДТЕК переходить в посилений режим роботи через негоду в Києві та Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК .

За даними місцевих Telegram-каналів, шквальні пориви вітру повалили дерева в різних частинах міста. Крім того, через негоду в окремих районах фіксують локальні відключення світла.

Нагадаємо, надвечір 29 червня на Київ обрушилася сильна негода . У столиці різко посилився вітер, небо затягнуло хмарами, а в окремих районах жителі повідомили про перебої з електропостачанням.

Місцевих жителів також закликали ощадливо користуватись електрикою, щоб уникнути перевантаження мережі.

"Аварійні бригади ДТЕК переведені у посилений режим та працюють 24/7, щоб вчасно усувати можливі аварії", - йдеться у заяві.

Раніше синоптики попереджали, що 29-30 червня складні погодні умови очікуються на значній території України, зокрема й у Києві. Український гідрометцентр оголосив для столиці І рівень небезпечності (жовтий).

Тим часом наслідки негоди вже відчули й у Львові. Потужний вітер повалив дерева, пошкодив контактну мережу, зірвав частину покрівлі будівлі Шевченківської районної адміністрації та спричинив тимчасову зупинку руху кількох трамвайних маршрутів.