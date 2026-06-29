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В Киеве и области энергетики переходят на усиленный режим из-за непогоды

21:14 29.06.2026 Пн
1 мин
Киевлян призвали бережно пользоваться электричеством
aimg Валерий Ульяненко
В Киеве и области энергетики переходят на усиленный режим из-за непогоды Фото: работники ДТЭК (Getty Images)
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ДТЭК переходит в усиленный режим работы из-за непогоды в Киеве и Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК.

"Аварийные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим и работают 24/7, чтобы своевременно устранять возможные аварии", - говорится в заявлении.

Местные жители также призвали бережно пользоваться электричеством, чтобы избежать перегрузки сети.

Напомним, к вечеру 29 июня на Киев обрушилась сильная непогода. В столице резко усилился ветер, небо затянуло облаками, а в отдельных районах жители сообщили о перебоях с электроснабжением.

По данным местных Telegram-каналов, шквальные порывы ветра повалили деревья в разных частях города. Кроме того, из-за непогоды в отдельных районах фиксируют локальные отключения света.

Ранее синоптики предупреждали, что 29-30 июня сложные погодные условия ожидаются на значительной территории Украины, в том числе и в Киеве. Украинский гидрометцентр объявил для столицы I уровень опасности (желтый).

Тем временем последствия непогоды уже ощутили и во Львове. Мощный ветер повалил деревья, повредил контактную сеть, сорвал часть кровли здания Шевченковской районной администрации и повлек за собой временную остановку движения нескольких трамвайных маршрутов.

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