UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

У Києві і низці областей тривога, є загроза балістики

Фото: в Україні оголошено тривогу 2 лютого (Юлія Червінська, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві та низці областей зранку 2 лютого оголосили тривогу. Причиною стала загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.

Крім Києва, тривогу вже встигли околосити у всіх регіонах, окрім:

  • Одеської;
  • Херсонської;
  • Миколаївської;
  • Хмельницької;
  • західних областей.

У Повітряних силах попередили про загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу, в областях де оголошено повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог в Україні

Вже о 9:42 було оголошено про відбій тривоги. Наразі карта тривог "чиста" - в жодній області не оголошено тривогу.

Атака РФ по Україні

У ніч на 2 лютого російські війська знову атакували Україну. Окупанти запустили по Україні 55 дронів. Протиповітряна оборона працювала в 10 областях.

Попри те, що БПЛА росіяни запускали одразу з трьох напрямків, ППО вдалося збити більшу частину з них.

Водночас не обійшлося без влучень. Зокрема, у Харкові на цивільному підприємстві спалахнула сильна пожежа через атаку дронів. Також безпілотник атакував будинок у Люботині, є постраждалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніПовітряна тривога