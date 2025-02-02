У Києві і низці областей тривога, є загроза балістики

Крім Києва, тривогу вже встигли околосити у всіх регіонах, окрім:

Одеської;

Херсонської;

Миколаївської;

Хмельницької;

західних областей.

У Повітряних силах попередили про загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу, в областях де оголошено повітряну тривогу.



Карта повітряних тривог в Україні

Вже о 9:42 було оголошено про відбій тривоги. Наразі карта тривог "чиста" - в жодній області не оголошено тривогу.