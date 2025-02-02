В Киеве и ряде областей тревога, есть угроза баллистики

Кроме Киева, тревогу уже успели околосить во всех регионах, кроме:

Одесской;

Херсонской;

Николаевской;

Хмельницкой;

западных областей.

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока, в областях где объявлена воздушная тревога.



Карта воздушных тревог в Украине

Уже в 9:42 было объявлено об отбое тревоги. Сейчас карта тревог "чистая" - ни в одной области не объявлена тревога.