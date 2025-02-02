У Києві і низці областей тривога, є загроза балістики
У Києві та низці областей зранку 2 лютого оголосили тривогу. Причиною стала загроза балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.
Крім Києва, тривогу вже встигли околосити у всіх регіонах, окрім:
- Одеської;
- Херсонської;
- Миколаївської;
- Хмельницької;
- західних областей.
У Повітряних силах попередили про загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу, в областях де оголошено повітряну тривогу.
Карта повітряних тривог в Україні
Вже о 9:42 було оголошено про відбій тривоги. Наразі карта тривог "чиста" - в жодній області не оголошено тривогу.
Атака РФ по Україні
У ніч на 2 лютого російські війська знову атакували Україну. Окупанти запустили по Україні 55 дронів. Протиповітряна оборона працювала в 10 областях.
Попри те, що БПЛА росіяни запускали одразу з трьох напрямків, ППО вдалося збити більшу частину з них.
Водночас не обійшлося без влучень. Зокрема, у Харкові на цивільному підприємстві спалахнула сильна пожежа через атаку дронів. Також безпілотник атакував будинок у Люботині, є постраждалі.
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