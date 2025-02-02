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В Киеве и ряде областей тревога, есть угроза баллистики

Украина, Воскресенье 02 февраля 2025 09:32
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В Киеве и ряде областей тревога, есть угроза баллистики Фото: в Украине объявлена тревога 2 февраля (Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве и ряде областей утром 2 февраля объявили тревогу. Причиной стала угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.

Кроме Киева, тревогу уже успели околосить во всех регионах, кроме:

  • Одесской;
  • Херсонской;
  • Николаевской;
  • Хмельницкой;
  • западных областей.

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока, в областях где объявлена воздушная тревога.
В Киеве и ряде областей тревога, есть угроза баллистики
Карта воздушных тревог в Украине

Уже в 9:42 было объявлено об отбое тревоги. Сейчас карта тревог "чистая" - ни в одной области не объявлена тревога.

Атака РФ по Украине

В ночь на 2 февраля российские войска снова атаковали Украину. Оккупанты запустили по Украине 55 дронов. Противовоздушная оборона работала в 10 областях.

Несмотря на то, что БПЛА россияне запускали сразу с трех направлений, ПВО удалось сбить большую часть из них.

В то же время не обошлось без попаданий. В частности, в Харькове на гражданском предприятии вспыхнул сильный пожар из-за атаки дронов. Также беспилотник атаковал дом в Люботине, есть пострадавшие.

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Киев Воздушные силы Украины Война в Украине Воздушная тревога
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