У Києві і низці областей оголосили тривогу через ракетну небезпеку

Повітряні Сили ЗСУ попередили, що росіяни спрямували на Україну ракети. Через це в кількох областях України в ніч на 2 червня оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.
"Київська область - ракетна небезпека!", - йдеться в заяві військових на Telegram-каналі.
Мешканців Києва просять відправитися до укриттів, та не залишати їх до відбою тривоги.
"Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - пишуть Telegram-канали.
Зауважимо, що цієї ночі також російські окупанти запустили кілька груп дронів-камікадзе для ударів по території України. У низці областей була оголошена тривога через загрозу "Шахедів".
Станом на 3:00 наявна така інформація щодо руху ворожих БпЛА:
Станом на 03:00 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Нагадаємо, що в ніч на 1 червня Росія встановила новий рекорд за кількістю випущених по Україні дронів. ЗСУ нарахували 472 безпілотники.
Крім того, повідомлялось, що Росія в ніч на 1 червня завдала чергового комбінованого удару по Україні з використанням дронів, балістичних і крилатих ракет. У північних, східних та деяких центральних регіонах повітряна тривога тривала понад 10-13 годин.
Під ударом опинились Київ та область, Запоріжжя, Одеська, Житомирська, Харківська області. Внаслідок атаки ворога є руйнування та постраждалі.
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