В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за ракетной опасности

"Киевская область - ракетная опасность!", - говорится в заявлении военных на Telegram-канале.

Жителей Киева просят отправиться в укрытия, и не оставлять их до отбоя тревоги.

"Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - пишут Telegram-каналы.

Остается угроза из-за "Шахеды"

Заметим, что этой ночью также российские оккупанты запустили несколько групп дронов-камикадзе для ударов по территории Украины. В ряде областей была объявлена тревога из-за угрозы "Шахедов".

По состоянию на 3:00 имеется такая информация о движении вражеских БпЛА:

БпЛА в центральной части Сумщины, курс - южный/юго-западный;

БпЛА на востоке Черниговщины, курс - южный/юго-западный;

БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс - северный/северо-восточный.

По состоянию на 03:00 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.