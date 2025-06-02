В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за ракетной опасности

Воздушные Силы ВСУ предупредили, что россияне направили на Украину ракеты. Из-за этого в нескольких областях Украины в ночь на 2 июня объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.
"Киевская область - ракетная опасность!", - говорится в заявлении военных на Telegram-канале.
Жителей Киева просят отправиться в укрытия, и не оставлять их до отбоя тревоги.
"Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - пишут Telegram-каналы.
Заметим, что этой ночью также российские оккупанты запустили несколько групп дронов-камикадзе для ударов по территории Украины. В ряде областей была объявлена тревога из-за угрозы "Шахедов".
По состоянию на 3:00 имеется такая информация о движении вражеских БпЛА:
По состоянию на 03:00 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Напомним, что в ночь на 1 июня Россия установила новый рекорд по количеству выпущенных по Украине дронов. ВСУ насчитали 472 беспилотника.
Кроме того, сообщалось, что Россия в ночь на 1 июня нанесла очередной комбинированный удар по Украине с использованием дронов, баллистических и крылатых ракет. В северных, восточных и некоторых центральных регионах воздушная тревога продолжалась более 10-13 часов.
Под ударом оказались Киев и область, Запорожье, Одесская, Житомирская, Харьковская области. В результате атаки врага есть разрушения и пострадавшие.
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