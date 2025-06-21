У Києві на хвилину оголошували тривогу: що відомо

Зокрема, тривога в столиці пролунала о 16:22.

"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - йшлося у повідомленні КМДА.

Одразу після цього, в наступну хвилину, моніторингові та офіційні канали дали інформацію про відбій тривоги.

Паралельно військові попереджали, що для Чернігівської області є ракетна небезпека. Потім загроза була вже для Київської.

Крім того, було зафіксовано активність тактичної авіації РФ на східному та північно-східному напрямках.

Фото: попередження військових про ракетну небезпеку (скриншот)

У свою чергу низка моніторингових каналів під час тривоги у Києві писали, що є загроза балістики. Однак офіційного підтвердження цього не було.